SpaceX готує до запуску дві групи інтернет-супутників Starlink

Ракети-носії Falcon 9 виведуть 24 та 25 вересня на орбіту чергові дві групи міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуски 22 супутників передбачається здійснити з бази Космічних США на мисі Канаверал у Флориді та 21 супутника з бази Ванденберг у Каліфорнії.

Це буде 110-м та 111-м за рахунком запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та 41-м та 42-м з початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже понад 5,1 тис таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Майже 4,8 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

У рамках запусків перші багаторазові ступені ракет-носіїв після відділення повинні будуть здійснити керовану вертикальну посадку на морські платформи-дрони в Атлантиці та Тихому океані.

Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 62 країнах, у тому числі в Північній та Південній Америці, Європі, Азії, Африці та Австралії.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а надалі – з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.