Сотня “ухилянтів” ледь не втекла за кордон

Служба безпеки провела нову масштабну спецоперацію з ліквідації каналів незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон більше сотні «ухилянтів».

Організатори нелегальних трафіків пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів або спробувати «обійти» контрольно-пропускні пункти.

Вартість таких «послуг» становила від 4 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.

Як повідомили в СБУ, під час комплексних заходів на Київщині викрито місцеву жительку, яка «реєструвала» своїх клієнтів як представників місцевої благодійної організації.

Потім вносила недостовірні відомості до системи «Шлях».

Для цього використовувала власні зв’язки, у тому числі серед представників депутатського корпусу однієї з районних рад Київської області.

Організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Ще одну схему нелегальної міграції ліквідовано на Одещині. До її організації причетне міжнародне злочинне угруповання.

Зловмисники приховано переправляли осіб призовного віку до Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску.

Своїм «замовникам» надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру.

Наступний канал нелегального виїзду до ЄС пролягав через Молдову.

Для пошуку «клієнтів» його організатори використовували спеціально створений Телеграм-канал. У подальшому зловмисники планували вивезти «ухилянтів» за кордон на власному автомобілі.

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.