Сотні військових ЦАХАЛ їдуть з Європи до Ізраїлю

Ізраїльські військово-повітряні сили за минулу добу перекинули сотні ізраїльських військових, які перебували за кордоном по всій Європі, для участі у війні проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel, Haaretz

Повідомляється, що важкі транспортні літаки С-130 і С-130J вилетіли в різні країни Європи, щоб доставити резервістів назад до Ізраїлю. Операція була проведена в координації з Міністерством закордонних справ.

ЗМІ також публікують фото літака, на борт якого піднімаються ізраїльські солдати. Повідомляється, що фото зроблене пізно ввечері 9 жовтня, але в якій саме європейській країні це відбувається, не вказано.