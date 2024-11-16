Сорду, який ошукав інтернет-спільноту, повідомлено про підозру

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру військовому блогеру, який ошукав підписників під час збору коштів для підрозділу ЗСУ.

Мова йде про Владіслава Сорда (справжнє ім’я Владислав Гранецький-Стафійчук).

У липні 2022 року Сорд написав в одній із соцмереж, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом.

Як зʼясували слідчі Нацполіції, певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.

Поліцейські виявили зловмисника у Вінниці за місцем його проживання і оголосили йому про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190).

Привласнив кошти, зібрані для підрозділу ЗСУ, – військовому повідомлено про підозру у шахрайстві / Фото Офіс Генпрокурора

Раніше у мережі Сорда звинувачували у тому, що він відкрив збір 3,5 мільйона гривень на 5 мінометів для підрозділу “Сенека” 93 бригади, але не прозвітував про нього, і так і не придбав. Після обіцянок “розказати всю історію” військовий визнав, що витратив гроші “на інші потреби “Сенеки”.

Згодом у різних соцмережах почали з’являтися свідчення різних людей, які скаржилися на Сорда і підозрювали його у шахрайстві.