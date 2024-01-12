Сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН: на борту перебуває 4 українці

Антиурядові сили Сомалі захопили гелікоптер місії ООН, який зазнав аварії, з 4 українцями та 5 іноземцями на борту, імена захоплених встановлені, МЗС взяла ситуацію на особливий контроль.

Про це пише речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, BBC

“МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців”.

За його словами, гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Речник МЗС повідомив, що посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

“З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави”, – сказав він.