Суспільство

Сьогодні ввечері можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище – Блакитний Супермісяць
19 Серпня 2024 20:15
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космос
Ілюстративне фото / Getty Images/Global Images Ukraine

Сьогодні ввечері можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище – Блакитний Супермісяць, який ще називають Осетровим місяцем.

Про це повідомляє NASA.

За даними NASA, поєднання супермісяця та блакитного місяця рідкісне, і час між їх виникненнями досить “нерегулярний” і може бути до 20 років, з 10 роками між середнім значенням.

NASA прогнозує, що наступні суперблакитні місяці можна буде побачити лише в січні та березні 2037 року.

Спостерігати явище можна о 18:26 за Гринвічем (20:26 за київським часом).


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