Сьогодні ввечері можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище – Блакитний Супермісяць, який ще називають Осетровим місяцем.

Про це повідомляє NASA.

За даними NASA, поєднання супермісяця та блакитного місяця рідкісне, і час між їх виникненнями досить “нерегулярний” і може бути до 20 років, з 10 роками між середнім значенням.

NASA прогнозує, що наступні суперблакитні місяці можна буде побачити лише в січні та березні 2037 року.

Спостерігати явище можна о 18:26 за Гринвічем (20:26 за київським часом).