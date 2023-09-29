Сьогодні в небі зійде останній у цьому році “супермісяць”

Увечері, 29 вересня, в небі над Україною зійде четвертий і останній у цьому році «супермісяць», який називають «Урожайним».

Про це повідомляють Science Alert та Space.

«Супермісяць» схожий на звичайний повний місяць, тільки він виглядає на 30% яскравішим і на 14% більшим, якщо дивитися із Землі.

Таке явище трапляється, коли Місяць перебуває в перигеї або поблизу нього, тобто в найближчій до Землі точці на своїй орбіті. У повному перигеї Місяць перебуває на відстані 363 396 км від Землі.

Цей рік був сприятливим для «супермісяців»: три вже відбулися — 3 липня, 1 серпня та 30 серпня. Останній, який називають «Місяцем урожаю», тому що він відбувається ближче до вересневого рівнодення, зійшов 28 вересня, але в східній півкулі найкраще його можна буде розглянути ввечері 29 вересня.

У той час, коли люди збирали врожай вручну, цей яскравий «супермісяць» допомагав освітлювати вечір після заходу Сонця, що давало додатковий час.

А втім, відмінності між суперповним і звичайним місяцем можуть бути не настільки помітними для звичайних людей, які рідко спостерігають космосом.

У наступному році, як прогнозується, будуть всього дві дати, коли можна буде побачити «супермісяць» — 18 вересня та 18 жовтня 2024 року.