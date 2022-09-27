Кримінал

Сьогодні у Дворічній рашисти вбили водія “швидкої”

27 Вересня 2022 09:13
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війна, харків

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Куп’янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп’янського району.

У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей.

У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

“Сьогодні вранці у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу”, – написав у Telegram Синєгубов.


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