Сьогодні “Рамштайн” обговорить постачання танків для України

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своїм колегам з 54 країн, які зібралися напередодні у Брюсселі на чергову зустріч Контактної групи з координації військової допомоги для України у відбитті російської агресії.

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

“Перший робочий день у Брюсселі завершено. Я вдячний усім країнам-учасницям #Ramstein та Північноатлантичному альянсу за підтримку України”, – написав він у Twitter в ніч проти середи.

За словами Резнікова, розклад другого дня зустрічі буде щільним. “Ми присвятимо більше часу обговоренню танків”, – додав він.

Слова українського міністра прозвучали на тлі повідомлень у пресі про проблеми, що виникли всередині створеної Берліном “танкової коаліції” – групи з восьми країн, які планували, об’єднавши зусилля, сформувати для Збройних сил України два батальйони танків Leopard 2 – 62 машини.

Як написала у вівторок увечері німецька газета Die Welt, уряди Данії та Нідерландів повідомили, що вирішили відмовитися від передачі “Леопардів” Україні, що порушило початкові плани Німеччини та поставило її у скрутне становище.