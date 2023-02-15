Політика

Сьогодні “Рамштайн” обговорить постачання танків для України

15 Лютого 2023 07:18
30
читать на русском →
рамштайн

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своїм колегам з 54 країн, які зібралися напередодні у Брюсселі на чергову зустріч Контактної групи з координації військової допомоги для України у відбитті російської агресії.

“Перший робочий день у Брюсселі завершено. Я вдячний усім країнам-учасницям #Ramstein та Північноатлантичному альянсу за підтримку України”, – написав він у Twitter в ніч проти середи.

За словами Резнікова, розклад другого дня зустрічі буде щільним. “Ми присвятимо більше часу обговоренню танків”, – додав він.

Слова українського міністра прозвучали на тлі повідомлень у пресі про проблеми, що виникли всередині створеної Берліном “танкової коаліції” – групи з восьми країн, які планували, об’єднавши зусилля, сформувати для Збройних сил України два батальйони танків Leopard 2 – 62 машини.

Як написала у вівторок увечері німецька газета Die Welt, уряди Данії та Нідерландів повідомили, що вирішили відмовитися від передачі “Леопардів” Україні, що порушило початкові плани Німеччини та поставило її у скрутне становище.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 10:22
0

ISW: Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу
15 Лютого 2023 09:36
42

Британська розвідка: Кремль стурбований слабкістю ВПК
15 Лютого 2023 09:00
18

Ранком російські війська обстріляли Куп’янськ, пошкоджено 3 житлових будинки
15 Лютого 2023 08:30
49

Розслідування NYT: російські війська прицільно стріляли в колону волонтерів у Бахмуті
15 Лютого 2023 08:12
29

За добу Сили оборони “задвухсотили” 690 окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки