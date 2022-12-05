Економіка

Сьогодні набуває чинності ембарго ЄС на експорт російської нафти

5 Грудня 2022 06:51
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санкції, нафта

У понеділок, 5 грудня, набуває чинності ембарго Європейського союзу на експорт російської нафти морем, а також стеля ціни на російську нафту, що перевозиться морем, у 60 доларів за барель. Він був узгоджений у п’ятницю ЄС, країнами “Великої сімки” та Австралією.

Рішення ухвалене, щоб не допустити отримання Росією вигоди від її агресивної війни проти України, але водночас спрямоване на підтримку стабільності світових енергетичних ринків та мінімізацію негативних економічних наслідків російського вторгнення.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров напередодні заявив, що Москву не цікавить, якими будуть обмеження на російську нафту, оскільки домовлятися з партнерами Росія буде безпосередньо.


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