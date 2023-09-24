Техно

Сьогодні на Землю скинуть зразки грунту астероїда Бенну

24 Вересня 2023 09:20
читать на русском →
космос

Американський космічний апарат OSIRIS-Rex, що пролітає поблизу Землі, у неділю скине на її поверхню капсулу із зібраними на астероїді Бенну зразками ґрунту, повідомляє NASA.

Приземлення капсули з приблизно 250 г грунту астероїда очікується в районі 10:55 за часом східного узбережжя США (о 17:55 за Києвом) на полігоні Пентагону в пустелі в штаті Юта за 122 км від міста Солт-Лейк-Сіті.

Зонд скине капсулу з висоти приблизно 102 тис. км, яка після входження в атмосферу приземлиться на парашуті.

Апарат OSIRIS-REx був запущений у 2016 році і досяг астероїда Бенну у грудні 2018 року. На орбіті астероїда зонд був два роки, протягом яких проводилося його дистанційне вивчення.

Зблизившись із поверхнею астероїда у жовтні 2020 року зонд за допомогою руки-маніпулятора здійснив забір грунту.

Вчені розраховують, що зразки ґрунту з Бенну дозволять отримати дані про формування Сонячної системи 4,5 млрд. років тому. Передбачається, що його поверхня може містити речовину, що збереглася з часів її зародження.

Це перша місія NASA щодо повернення на Землю зразків ґрунту астероїда.

Після прольоту поблизу Землі апарат OSIRIS-REx продовжить свій шлях до астероїда Апофіс для вивчення.

За даними розрахунків траєкторії руху, астероїд Бенну, виявлений у вересні 1999 року, має шанси зіштовхнутися із Землею період із 2169 по 2199 рік. NASA вважає цей об’єкт потенційно небезпечним для планети небесним тілом. Маса Бенну досягає 140 млн тонн, діаметр – 560 м. Падіння такого тіла на Землю призвело б до катастрофічних наслідків.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Вересня 2023 12:21

Український дрон вдарив по будівлі ФСБ у Курську
24 Вересня 2023 11:45

У Києві спалили притулок для тварин “Котохата”
24 Вересня 2023 11:14

ЄС виділив Україні €1,5 млрд
24 Вересня 2023 10:05

За добу сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб
24 Вересня 2023 09:52

WSJ: Російська армія навчається на своїх помилках
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки