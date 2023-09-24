Сьогодні на Землю скинуть зразки грунту астероїда Бенну

Американський космічний апарат OSIRIS-Rex, що пролітає поблизу Землі, у неділю скине на її поверхню капсулу із зібраними на астероїді Бенну зразками ґрунту, повідомляє NASA.

Our #OSIRISREx spacecraft is set to deliver NASA's first pristine asteroid sample on Sunday, Sept. 24. Watch live coverage of reentry and landing starting at 10am ET (1400 UTC): https://t.co/Z9XCBlYOJ0



What else we have planned: https://t.co/9aPAiNGbmn pic.twitter.com/QD8hJh3b9m — NASA (@NASA) September 19, 2023

Приземлення капсули з приблизно 250 г грунту астероїда очікується в районі 10:55 за часом східного узбережжя США (о 17:55 за Києвом) на полігоні Пентагону в пустелі в штаті Юта за 122 км від міста Солт-Лейк-Сіті.

Зонд скине капсулу з висоти приблизно 102 тис. км, яка після входження в атмосферу приземлиться на парашуті.

Апарат OSIRIS-REx був запущений у 2016 році і досяг астероїда Бенну у грудні 2018 року. На орбіті астероїда зонд був два роки, протягом яких проводилося його дистанційне вивчення.

Зблизившись із поверхнею астероїда у жовтні 2020 року зонд за допомогою руки-маніпулятора здійснив забір грунту.

Вчені розраховують, що зразки ґрунту з Бенну дозволять отримати дані про формування Сонячної системи 4,5 млрд. років тому. Передбачається, що його поверхня може містити речовину, що збереглася з часів її зародження.

Це перша місія NASA щодо повернення на Землю зразків ґрунту астероїда.

Після прольоту поблизу Землі апарат OSIRIS-REx продовжить свій шлях до астероїда Апофіс для вивчення.

За даними розрахунків траєкторії руху, астероїд Бенну, виявлений у вересні 1999 року, має шанси зіштовхнутися із Землею період із 2169 по 2199 рік. NASA вважає цей об’єкт потенційно небезпечним для планети небесним тілом. Маса Бенну досягає 140 млн тонн, діаметр – 560 м. Падіння такого тіла на Землю призвело б до катастрофічних наслідків.