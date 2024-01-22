Суспільство

Сьогодні ланцюг Соборності – це лінія фронту, – Залужний

22 Січня 2024 13:21
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Залужний

оловнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у День Соборності наголосив, що “наша єдність – наша зброя”.

“Українські солдати, матроси, сержанти й офіцери – ви як ніхто знаєте ціну кожного клаптика української землі. Бо саме український воїн сьогодні б’ється за те, щоб Україна була Соборною та Незалежною”, – написав він у телеграм-каналі.

Залужний наголосив, що 1990 року тисячі українців створили живий ланцюг Соборності, об’єднавши країну і показавши світові своє прагнення до свободи.

“Сьогодні ланцюг Соборності – це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об’єдналися в битві за Незалежність та Свободу. І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдність – наша зброя. Разом – до Перемоги”, – заявив головком ЗСУ.


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