Сьогодні — Ель Класіко: Реал Мадрид приймає Барселону на Сантьяго Бернабеу

У неділю, 26 жовтня, у Мадриді відбудеться одне з найочікуваніших протистоянь сезону — Ель Класіко між Реалом і Барселоною. Матч чемпіонату Іспанії Ла Ліга пройде на стадіоні «Сантьяго Бернабеу», початок — о 17:15 за київським часом.

Після дев’яти турів Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги з 24 очками, а Барселона йде другою з 22 очками. Обидві команди перебувають у чудовій формі, і результат сьогоднішньої зустрічі може змінити лідера чемпіонату.

Це буде 262-й офіційний матч між клубами. Минулого сезону команди обмінялися перемогами, а останнє Ель Класіко завершилось на користь Барселони з рахунком 4:3.

Експерти очікують напруженої боротьби: Реал прагне утримати перше місце й узяти реванш за попередню поразку, тоді як Барселона спробує повернути собі лідерство.

Трансляцію матчу буде доступна підписникам медіаплатформи MEGOGO.