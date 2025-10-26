        Спорт

        Сьогодні — Ель Класіко: Реал Мадрид приймає Барселону на Сантьяго Бернабеу

        Сергій Бордовський
        26 Жовтня 2025 15:38
        Емблеми ФК "Барселона" та ФК "Реал Мадрид" / З відкритих джерел
        У неділю, 26 жовтня, у Мадриді відбудеться одне з найочікуваніших протистоянь сезону — Ель Класіко між Реалом і Барселоною. Матч чемпіонату Іспанії Ла Ліга пройде на стадіоні «Сантьяго Бернабеу», початок — о 17:15 за київським часом.

        Після дев’яти турів Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги з 24 очками, а Барселона йде другою з 22 очками. Обидві команди перебувають у чудовій формі, і результат сьогоднішньої зустрічі може змінити лідера чемпіонату.

        Це буде 262-й офіційний матч між клубами. Минулого сезону команди обмінялися перемогами, а останнє Ель Класіко завершилось на користь Барселони з рахунком 4:3.

        Експерти очікують напруженої боротьби: Реал прагне утримати перше місце й узяти реванш за попередню поразку, тоді як Барселона спробує повернути собі лідерство.

        Трансляцію матчу буде доступна підписникам медіаплатформи MEGOGO.


