Сьогодні будемо вболівати за Магучіх, Хижняка, Кохана та інших

Сьогодні, 4 серпня, у девʼятий день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися у 7 видах спорту.
До вашої уваги розклад їхніх виступів за київським часом:
Кульова стрільба (швидкострільний пістолет 25 м)
10:00 — чоловіки, кваліфікація, 1 етап: Максим Городинець, Павло Коростильов
14:00 — чоловіки, кваліфікація, 2 етап: Максим Городинець, Павло Коростильов
Стендова стрільба (скіт)
10:30 — жінки, кваліфікація: Ірина Маловічко
Легка атлетика
12:45 — жінки, кваліфікація, метання молота: Ірина Климець
13:35 — жінки, кваліфікація, 400м з барʼєрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
20:55 — жінки, фінал, стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
21:30 — чоловіки, фінал, метання молота: Михайло Кохан
Велоспорт (шосе)
15:00 — жінки, групова гонка: Юлія Бірюкова
Спортивна гімнастика
17:24 — чоловіки, опорний стрибок, фінал: Ігор Радівілов, Назар Чепурний
Веслувальний слалом (каяк-крос)
17:45 — жінки, раунд на вибування, 1/8 фіналу: Вікторія Ус
Бокс (вагова категорія 80кг)
18:22 — чоловіки, 1/2 фіналу: Олександр Хижняк
Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).