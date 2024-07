Соцмережа Х маркує розслідування про удар РФ по “Охматдиту” як “небезпечний контент”

Платформа Х маркує посилання на розслідування Bellingcat про удар росіян по дитячій лікарні “Охматдит”, як “небезпечний контент”.

“Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначене X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до Політики X щодо URL-адрес”, — мовиться у повідомленні X.

Згідно з цим попередженням, цей лінк може нібито належати до “шкідливих посилань”, які можуть шкодити електронним пристроям чи красти особисті дані; мати жорсткий або оманливий зміст, який може зашкодити в реальному житті; бути спам-посиланням чи мати певні категорії вмісту, що порушують правила соцмережі.

На маркування X відреагували у Bellingcat. Там заявили, що зверталися до соцмережі та закликали читати розслідування на головній сторінці їхнього сайту.

Latest: An analysis of open source evidence, as well as multiple missile experts, have pointed to a Russian launched Kh-101 cruise missile being the weapon that struck a children’s hospital in Kyiv https://t.co/qN0KFzBwt1