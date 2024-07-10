Політика

Соцмережа Х маркує розслідування про удар РФ по “Охматдиту” як “небезпечний контент”
10 Липня 2024 15:40
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Ілон Маск, ракетний удар
Добровольці, лікарі та рятувальники розбирають завали дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару / Фото: ДСНС

Платформа Х маркує посилання на розслідування Bellingcat про удар росіян по дитячій лікарні “Охматдит”, як “небезпечний контент”.

“Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначене X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до Політики X щодо URL-адрес”, — мовиться у повідомленні X.

Згідно з цим попередженням, цей лінк може нібито належати до “шкідливих посилань”, які можуть шкодити електронним пристроям чи красти особисті дані; мати жорсткий або оманливий зміст, який може зашкодити в реальному житті; бути спам-посиланням чи мати певні категорії вмісту, що порушують правила соцмережі.

На маркування X відреагували у Bellingcat. Там заявили, що зверталися до соцмережі та закликали читати розслідування на головній сторінці їхнього сайту.

Завдяки матеріалам з відкритих джерел, аналітики проєкту журналістських розслідувань, експерти з ракет підтвердили, що дитячу лікарню “Охматдит” у столиці вразила саме російська ракета Х-101.

У матеріалі йдеться про те, що порівняння скриншоту ракети, яка вдарила по медзакладу, з 3D-візуалізацією ракети Х-101 свідчить про те, що вони мають спільні риси.


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