Звільнені з полону “Азовці” проходять медогляди і скоро побачаться з родинами

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак особисто поговорив із звільненими командирами з Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Бійці проходять медогляди і скоро побачаться з родинами.

Про це Єрмак повідомив у Facebook.

«Маю новини про наших героїв. Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану», – заявив керівник ОП.

За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Також Єрмак отримав фото звільнених командирів від депутата Рустема Умєрова, який за дорученням Президента Володимира Зеленського приїхав до Туреччини.

«Рустем перевірив умови, у яких перебувають наші хлопці. Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян», – заявив він.

Також керівнику ОП повідомили, що умови проживання у хлопців – комфортні. «Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно. Попросив пана Умєрова особливо ретельно проконтролювати це. Скоро вони зможуть побачитись зі своїми родинами», – підсумував Єрмак.