ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині, – Міноборони

Українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону.

“Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше ніж 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області”, – розповіла Маляр.

При цьому вона не стала розголошувати всіх деталей щодо тотального визволення області та висловила впевненість, що “це станеться якнайшвидше”.