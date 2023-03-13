ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута, але бої в самому місті тривають – Генштаб

Бійці Сил оборони відбили атаки росіян на Бахмутському напрямку, але бої у самому місті продовжуються.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку атаки росіян відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське. Тривають бої у Бахмуті.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборонні дії та обстрілюють населені пункти.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

У Генштабі зазначили, що армія РФ продовжує зазнавати втрат. Так, на Луганщині в Біловодську районну лікарню привезли 150 поранених “вагнерівців”.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.