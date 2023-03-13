Суспільство

ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута, але бої в самому місті тривають – Генштаб

13 Березня 2023 18:39
28
читать на русском →
війна

Бійці Сил оборони відбили атаки росіян на Бахмутському напрямку, але бої у самому місті продовжуються.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

  • На Бахмутському напрямку атаки росіян відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське. Тривають бої у Бахмуті.
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборонні дії та обстрілюють населені пункти.
  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

У Генштабі зазначили, що армія РФ продовжує зазнавати втрат. Так, на Луганщині в Біловодську районну лікарню привезли 150 поранених “вагнерівців”.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Березня 2023 20:28
17

Перші українські екіпажі завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії
13 Березня 2023 20:54
24

Суд звільнив від покарання льотчика, який бомбардував Харків, для подальшого обміну
13 Березня 2023 18:51
79

Уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів
13 Березня 2023 17:48
154

Попи УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври
13 Березня 2023 16:44
122

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
усі думки