ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута, але бої в самому місті тривають – Генштаб

Бійці Сил оборони відбили атаки росіян на Бахмутському напрямку, але бої у самому місті продовжуються.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
- На Бахмутському напрямку атаки росіян відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське. Тривають бої у Бахмуті.
- На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборонні дії та обстрілюють населені пункти.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
У Генштабі зазначили, що армія РФ продовжує зазнавати втрат. Так, на Луганщині в Біловодську районну лікарню привезли 150 поранених “вагнерівців”.
Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
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