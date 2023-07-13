Суспільство

ЗСУ наступають на трьох напрямках, ворог активно застосовує резерви

13 Липня 2023 08:47
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війна

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, на напрямках Новоданилівка – Широка Балка, Мала Токмачка – Новопокровка українські захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви.

“На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, – зазначив Ковальов.

На Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках атакує ворог, сили оборони продовжують тримати позиції.

“Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Наші воїни відбили усі атаки ворога”, – додав речник Генштабу.


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