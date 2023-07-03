Суспільство

ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності, – Маляр Минулого тижня Силам оборони в середньому кожні 70 хвилин вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, зокрема пункти управління, місця концентрації військ, зенітно-ракетні комплекси, склади боєприпасів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. “Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин”, – написала Маляр. За даними Міноборони, за сім днів було уражено 94 місця скупчення військ; 22 зенітно-ракетні комплекси; 19 складів боєприпасів; 7 командних пунктів. “Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога”, – прокоментувала дані про втрати ворога заступниця міністра оборони.



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал