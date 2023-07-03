Суспільство

ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності, – Маляр

3 Липня 2023 18:00
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війна

Минулого тижня Силам оборони в середньому кожні 70 хвилин вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, зокрема пункти управління, місця концентрації військ, зенітно-ракетні комплекси, склади боєприпасів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин”, – написала Маляр.

За даними Міноборони, за сім днів було уражено 94 місця скупчення військ; 22 зенітно-ракетні комплекси; 19 складів боєприпасів; 7 командних пунктів.

“Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога”, – прокоментувала дані про втрати ворога заступниця міністра оборони.


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