Суспільство

Зі звільнених П’ятихаток евакуювали вже шістьох людей

19 Червня 2023 19:47
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Деокупація

Україні вдалося евакуювати шестеро людей з села П’ятихатки Запорізької області, яке звільнили бійці ЗСУ.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

За його словами, обласна військова адміністрація поки не має прямого доступу до населеного пункту, але військові зараз проводять там евакуацію.

“Наприклад, у звільнених П’ятихатках ми вже евакуювали одну сім’ю, шестеро людей вже перебувають у більш безпечному місці”, – уточнив чиновник.

Він розповів, що зараз евакуйовані перебувають у легкому шоці, вони знаходилися у підвалах і “де тільки завгодно, щоб зберегти своє життя”. При цьому у сім’ї двоє дітей.

Глава ОВА розповів, що у П’ятихатках залишаються ще близько 20 людей і їх планують евакуювати.


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