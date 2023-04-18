Журналісти знайшли військовий об’єкт та РЛС окупантів у Криму

У тимчасово окупованому Криму, біля міста Керч, російські війська встановили радіолокаційну станцію для виявлення повітряних, морських і наземних об’єктів.

Про це інформують Крим.Реалії.

Повідомляється, що на картах із супутника виявлені російську РЛС поруч з Ольвінськими каменоломнями. На трасі Е97 праворуч дорогою у напрямку Керчі можна побачити військовий об’єкт, де і розташували радар.

Відповідно до знімків об’єкт почали будувати 24 липня 2022 року, а у серпні тогоріч його вже експлуатували.

На карті Google Maps за 2021 рік цього об’єкта немає.

Ці супутникові знімки свідчать, що війська Росії продовжують зводити нові укріплення на півночі Криму, захищають військові та стратегічні об’єкти на тимчасово окупованому півострові.