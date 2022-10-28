Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку “Місто-рятівник”

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» чеській столиці Празі.

Відповідний указ № 742/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Як зазначає пресслужба ОП, відзнака вшановує солідарність місцевої влади, жителів і волонтерів Праги з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину, а також вагому підтримку України в захисті незалежності та суверенітету.

Так, Прага стала третім містом після польських Жешува й Перемишля, якому в Україні присвоїли почесну відзнаку «Місто-рятівник».