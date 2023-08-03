Суспільство

Зеленський провів нараду з главою МВС

3 Серпня 2023 18:19
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зеленський, мвс

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

За словами президента, він заслухав звіт щодо охорони й оборони атомних об’єктів, підготовки нацгвардійців, інших підрозділів МВС. А також забезпеченості боєприпасами та технікою.

Окрім цього, Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС та про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

“Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями”, – написав Зеленський.


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