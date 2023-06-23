Суспільство

Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів

23 Червня 2023 17:16
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зеленський, бомбосховище

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно”, – заявив він.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.

“Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть”, – заявив він.


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