Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно”, – заявив він.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.

“Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть”, – заявив він.