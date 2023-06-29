Суспільство

Запоріжжя готується до можливого теракту Росії на ЗАЕС

29 Червня 2023 08:10
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заес

У місті Запоріжжі та Запорізькому районі сьогодні, 29 червня, розпочинаються спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

“Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області”, – йдеться у заяві.

Чиновник зазначив, що через заходи можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

“Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитися до деяких незручностей”, – закликав він.

В ОВА уточнили, що метою спеціальних навчань є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

“Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматись від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань”, – розповів Малашко.


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