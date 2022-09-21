Залишили і “російський”, і “Пушкіна”: Харківська облрада відмовилася перейменувати драматичний театр

1 березня колектив театру вирішив прибрати з назви слово “російський”, однак це рішення за законодавством має ухвалювати обласна рада. 20 вересня на сесії депутати провалили голосування за перейменування Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна. Про це пише KHARKIV Today.

Депутати голосували за два проєкти. За однією пропозицією, пропонували прибрати у назві театру лише слово “російський”, за іншою — і “російський”, і “Пушкіна”.

За вилучення з назви слова “російський” проголосували 55 депутатів. Назву без “Пушкіна” та “російського” підтримали 44 депутати. Для ухвалення рішення необхідний 61 голос, тому жодна з пропозицій не була підтримана.

На сесії депутатка від “Блоку Кернеса” та голова бюджетної комісії Людмила Немикіна виступила проти вилучення власного імені з назви драматичного театру. Вона заявила, що зміна назви буде варварством, оскільки Пушкін — це світове надбання. Депутати від Блоку Кернеса не голосували взагалі.

“Коли наш красень Харків руйнується вщент російськими “Градами” лише тому, що зустрів окупанта не квітами і хлібом-сіллю, а потужним самовідданим опором, і тим самим довів, що Харків — це Україна; — ми, колектив Харківського театру імені Пушкіна вважаємо за необхідне змінити статут і назву нашого театру, вилучивши з них славо “російський”. Театр носитиме назву Харківський академічний драматичний театр імені О.С.Пушкіна”, — йшлося в листі колективу театру на ім’я голови ХОВА і голови Харківської облради.