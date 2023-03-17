Суспільство

Захисники Бахмута показали, як знищили роту окупантів (відео)

17 Березня 2023 08:09
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ссо, бахмут

Оператори ССО України продовжують мужньо обороняти Бахмут.

Військові опублікували відео, як один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусував щонайменше роту противника та БПЛА «Орлан-10».

“Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед”, – запевнили оборонці.

Оператори ССО України протовжують мужньо обороняти Бахмут. Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусували щонайменше роту противника та БПЛА «Орлан-10». Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед. Ми вистоїмо і переможемо!

Posted by Командування Сил спеціальних операцій ЗС України on Thursday, March 16, 2023

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