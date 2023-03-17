Захисники Бахмута показали, як знищили роту окупантів (відео)

Оператори ССО України протовжують мужньо обороняти Бахмут. Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусували щонайменше роту противника та БПЛА «Орлан-10». Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед. Ми вистоїмо і переможемо!