Суспільство

ЗАЕС повністю знеструмлена, – Енергоатом

9 Березня 2023 07:52
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окупація, заес

Унаслідок російських ракетних обстрілів у ніч на 9 березня відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомляє Енергоатом.

Наразі станція знеструмлена та перейшла в режим блекауту 6 раз за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

“Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу”, – вказали у компанії.

Окрім цього, всі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

“Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт. Через окупацію станції та втручання представників “Росатома” в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені”, – додали в Енергоатомі.


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