Суспільство

За течією дрейфують міни окупантів із Лівобережжя, одну вже викинуло на берег Одещини — ОК «Південь»

8 Червня 2023 17:40
24
читать на русском →
каховка

Унаслідок прориву води після руйнування греблі Каховської ГЕС течією несе сміття, уламки, човни та будівельні конструкції. Їх частково винесло в Чорне море. Потоками також позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі.

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією. Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одещини. Українські військові контрольовано її знищили.

ОК «Південь» попереджає, що вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини та Одещини посилено мінну небезпеку в умовах розвитку надзвичайної ситуації, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС.

«Небезпека з моря зберігається і в ракетному сенсі. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв: завівши до пункту базування надводний

з 8 “Калібрами”, вивів на чергування підводний із 4 [“Калібрами”]», — додав Назаров.

Рівень ракетної та мінної загрози залишається дуже високим. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дослухатися сигналів повітряних тривог, дотримуватися норм і обмежень правового режиму воєнного стану.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Червня 2023 18:31
30

На чотирьох напрямках ідуть важкі бої за кожен метр – Генштаб
8 Червня 2023 17:57
22

В окупованих Олешках підтверджено загибель 9 людей — міський голова
8 Червня 2023 16:50
46

На Запорізькому напрямку ворог в активній обороні, – Міноборони
8 Червня 2023 16:27
91

Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico
8 Червня 2023 15:46
80

Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: чекають на доступ від РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
усі думки