За течією дрейфують міни окупантів із Лівобережжя, одну вже викинуло на берег Одещини — ОК «Південь»

Унаслідок прориву води після руйнування греблі Каховської ГЕС течією несе сміття, уламки, човни та будівельні конструкції. Їх частково винесло в Чорне море. Потоками також позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі.

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією. Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одещини. Українські військові контрольовано її знищили.

ОК «Південь» попереджає, що вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини та Одещини посилено мінну небезпеку в умовах розвитку надзвичайної ситуації, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС.

«Небезпека з моря зберігається і в ракетному сенсі. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв: завівши до пункту базування надводний

з 8 “Калібрами”, вивів на чергування підводний із 4 [“Калібрами”]», — додав Назаров.

Рівень ракетної та мінної загрози залишається дуже високим. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дослухатися сигналів повітряних тривог, дотримуватися норм і обмежень правового режиму воєнного стану.