Суспільство

За добу Сили оборони відбили 114 атак оккупантів, – Генштаб

22 Березня 2023 07:41
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війна

Українські захисники минулої доби відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту, при цьому війська РФ, зазнаючи втрат, продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти не відмовляються від своєї тактики ігнорування законом та звичаїв війни, і обстрілюють населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

Так, минулої доби загарбники завдали 10 ракетних і 32 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах, зазначають у військовому командуванні.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України, додали в Генштабі.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка – без істотних змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Керівництво Білорусі продовжує підтримувати збройну агресію РФ, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів супротивника. Зберігається військова присутність противника у прикордонних районах.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати оборону ЗСУ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії у районах н.п. Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе.
  • На Бахмутському напрямку російські загарбники продовжують вести наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Воїни ЗСУ цілодобово відбивали численні атаки супротивника в районах н.п. Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ.
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках війська РФ здійснювали безуспішні наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Крім того, майже 20 невдалих спроб наступу здійснено ворогом у районі Мар’їнки.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська обороняються. При цьому окупанти обстрілювали райони н.п. Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське – Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар’ївка та Антонівка

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та “один інший важливий об’єкт противника”, розповіли в Генштабі.


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