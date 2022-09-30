Суспільство

З Лозової на Харківщині курсуватиме потяг до Слов’янська “Укрзалізниця” повідомила про відновлення маршруту у напрямку Лозова — Слов’янськ. Потяги між Харківською та Донецькою областями курсуватимуть щодня, крім четверга, повідомили у компанії 30 вересня. Поїзд №6800 Слов’янськ — Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 07:30 та прибуватиме до станції Лозова о 10:53.

Поїзд №6801 Лозова — Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12:10 та прибуватиме до Слов’янська о 15:29. Потяги зупинятимуться на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки, повідомили в “Укрзалізниці”. Поділитися:



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