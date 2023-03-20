Як на Харківщині готують добровольців штурмової бригади “Спартан” (фото)

“Впевнена перевага на полі бою – це насамперед плідна та майстерна підготовка”, – вважає начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Синєгубов побував на одному з тренувальних полігонів, оцінив відмінний рівень підготовки особового складу та міцний бойовий дух добровольців «Гвардії Наступу».

Очільник ОВА побачив, як чоловіки підвищують тактичні навички у максимально наближених до реальних умов, моделюють різні небезпечні ситуації, формують морально-бойові якості, відпрацьовують до автоматизму володіння зброєю.

“Бійці настільки вмотивовані, що вже зараз готові рушити в бій.

Справжнім ударним кулаком разом із ЗСУ вони звільнятимуть кожне наше місто та село. Повертатимуть своє. Помстяться окупанту за все”, – запевнив Олег Синєгубов.