Суспільство

Як на Харківщині готують добровольців штурмової бригади “Спартан” (фото)

20 Березня 2023 20:05
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Гвардія наступу

“Впевнена перевага на полі бою – це насамперед плідна та майстерна підготовка”, – вважає начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Синєгубов побував на одному з тренувальних полігонів, оцінив відмінний рівень підготовки особового складу та міцний бойовий дух добровольців «Гвардії Наступу».

Очільник ОВА побачив, як чоловіки підвищують тактичні навички у максимально наближених до реальних умов, моделюють різні небезпечні ситуації, формують морально-бойові якості, відпрацьовують до автоматизму володіння зброєю.

“Бійці настільки вмотивовані, що вже зараз готові рушити в бій.

Справжнім ударним кулаком разом із ЗСУ вони звільнятимуть кожне наше місто та село. Повертатимуть своє. Помстяться окупанту за все”, – запевнив Олег Синєгубов.


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