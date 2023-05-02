Суспільство

Бригади “Гвардії наступу” готуються, ще будуть формуватися нові – Клименко

2 Травня 2023 11:08
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мвс, Гвардія наступу

Вісім бригад “Гвардії наступу” повністю сформовані і надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання, також буде сформовано додаткові підрозділи.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.

“Бригади (“Гвардії наступу”) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості.

Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів”, – сказав Клименко.

За словами міністра, завдання кожної з цих бригад – проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

“Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку”, – наголосив міністр.

Загальної чисельності бригад очільник МВС не конкретизував, зважаючи на безпекові питання, однак зазначив, що цю цифру можна вирахувати теоретично.

На запитання про те, чи перебувають уже бригади “Гвардії наступу” під командуванням Сил оборони, міністр відповів: “Ні, вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання”.


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