Підготовка добровольців “Гвардії Наступу” триватиме близько місяця

У межах кампанії «Гвардія наступу» на базі Національної гвардії України створено шість штурмових підрозділів: «Буревій», «Рубіж», «Червона Калина», «Спартан», «Кара-Даг» та «Азов».

Як розповіла офіцер пресслужби третьої бригади оперативного призначення «Спартан» Анастасія Павленко, щоб долучитися до лав «Гвардії Наступу», необхідно заповнити анкету на сайті МВС або подати заявку у Центрі надання адміністративних послуг.

«Кандидатами можуть стати громадяни віком від 18 до 60 років, які мають пройти медичну комісію та психологічний відбір. Після цього всі добровольці проходитимуть навчання тривалістю близько місяця. Програма підготовки складається з трьох етапів: індивідуальне навчання – вогнева, тактична та домедична підготовка; навчання за фахом та за спеціальністю – це може бути оператор БПЛА, кулеметник, артилерист; третий етап – підготовка у складі відділень, взводів і рот. Завдання бригад визначає вище керівництво – Генеральний штаб», – розповіла Анастасія Павленко.

Вона також додала, що бійці штурмових бригад Національної гвардії будуть оснащені сучасними видами озброєння та матимуть страхування. Заробітна плата добровольців сягатиме від 20 тисяч гривень на місяць. За умови виконання бойових завдань передбачена доплата.