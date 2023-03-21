Суспільство

Випробувальний термін: Верховна Рада внесла зміни у порядок вступу на військову службу за контрактом

21 Березня 2023 15:51
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зсу, вру

Парламент ухвалив у цілому проєкт закону №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, “за” проголосували 262 народних депутати, повідомляє УП

Документ, зокрема, встановлює обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжуватимуть військову службу за контрактом у Збройних силах або інших військових формуваннях України.

Крім того, встановлено строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років, а положення щодо шестимісячного строку служби виключено.

Для військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, заклади фахової передвищої військової освіти та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, строк контракту становитиме 5 років. 

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період, строк військової служби встановлюється один рік. 

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік або на інші передбачені законом строки. У випадку закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.


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