Суспільство

“Ви чоловік чи хто?”, – дружини російських мобілізованих прагнуть зустрітися з Путіним

22 Листопада 2022 20:47
72
росія

“Рада матерів та дружин” громадський рух родичок мобілізованих та строковиків, які вимагають повернути їх близьких із фронту, запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести відкриту зустріч.

Про це повідомляє Медуза.

Відеозвернення із таким закликом записала організатор ради Ольга Цуканова після того, як стало відомо, що Путін проведе зустріч із матерями військовослужбовців. Жодну з представниць “Ради матерів та дружин” на цю зустріч не запросили.

Ольга Цуканова заявила у зверненні, що президент збирається провести зустріч із “кишеньковими матерями”, щоб продемонструвати, що влада реагує на звернення родичів мобілізованих.

“Але це не те, що нам потрібне. Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами. Ми чекаємо Вашої відповіді! Або сховаєтеся знову? У Міноборони у нас чоловіки, у військовій прокуратурі чоловіки, в адміністрації президента суцільні мужики, президент чоловік. І матері з іншого боку. Ну що, мужики, виходитимете на діалог чи ховатиметеся?”, – зазначила вона.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2022 18:49
144

ЗСУ атакували два райони скупчення військ рф, – Генштаб
22 Листопада 2022 20:06
67

Роналду покинув “Манчестер Юнайтед”
22 Листопада 2022 17:43
22

США виділили Україні 4,5 млрд доларів фінансової допомоги
22 Листопада 2022 17:34
103

Імітація здачі у полон та відкриття вогню: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових
22 Листопада 2022 17:12
18

За дев’ять місяців ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки