Суспільство

Воїни ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС

16 Червня 2023 08:49
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каховка

П’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами Сил спецоперацій на Херсонщині, поповнили обмінний фонд України.

Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього, розповідають спецпризначенці.

П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій росіяни вдарили по човнах, незважаючи на те, що на них перебували і їхні ж “товариші”.

Під прикриттям кулеметного вогню бійцям ССО таки вдалося доставити живими на узбережжя всіх полонених. Спецпризначенці під час місії не постраждали.

Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу “Шторм Z”.

Ці загони російське Міноборони комплектує за тим же принципом, що і  формування “Вагнер”: основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію.


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