Ворог атакував Київ крилатими ракетами та дронами, всі цілі знищено

Вночі, 18 травня, ворог здійснив дев’яту повітряну атаку на Київ з початку травня. Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.

Про це повідомили в КМВА.

Після запуску ракет, ворог пустив над столицею свої розвідувальні БпЛА.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі – там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована.