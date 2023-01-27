Водіїв Харківщини попередили про закриття частини траси М-29 у напрямку Дніпра

Трасу М-29 частково перекриють для руху транспорту з 27 січня.

Про це повідомила Служба автодоріг Харківщини.

Перекриття пов’язане з ремонтом штучної споруди на км 101+300.

“З 27 січня на ділянці автомобільної дороги М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро у напрямку м. Дніпро км 92+000 — км 102+200 тимчасово закриваємо рух для всіх видів автотранспорту”, — сказано у повідомленні.

На час ремонту споруди закриту частину дороги можна буде об’їхати зустрічною смугою на ділянці км 92+000 — км 102+200 у напрямку Дніпра.

Коли ділянку відкриють для проїзду, Служба автодоріг регіону повідомить додатково.