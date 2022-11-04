Суспільство

Війська РФ використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння, – ГУР

4 Листопада 2022 11:24
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розвідка, росія

Отримано інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства “курскатоменергоремонт” в районі селища іваніно курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем”, – йдеться в повідомленні.

Розвідники не виключають, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими військами у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

“Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ”. – додали в ГУР МО.


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