Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Верхня палата парламенту Ірландії – Шенад Ерен – визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України в Ірландії.

“Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами”, – йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV