Суспільство

Варшава передасть Харкову потяги метро

4 Серпня 2023 16:58
читать на русском →
метро, транспорт

Столиця Польщі Варшава готується передати Харкову два рухомих склади метро.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 4 серпня, повідомив у своєму телеграм-каналі, що провів зустріч із віце-мером польського міста-побратима Міхаілом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком.

«Передав усі жахи бомбардувань, які довелося пережити харків’янам, розповів про руйнування інфраструктури та житлового сектору. І головне – ми почали роботу з передачі Харкову двох рухомих складів метро. Дякую адміністрації Варшави та мешканцям цього чудового польського міста за непохитну віру та підтримку нас і наших людей!» – зазначив Ігор Терехов.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Серпня 2023 17:08

Загибель керівництва МВС: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

4 Серпня 2023 16:34

Латвія попросить тисячі росіян залишити країну
4 Серпня 2023 15:06

Ворог відчайдушно намагається зупинити наш наступ, – Маляр
4 Серпня 2023 13:57

РФ за допомогою вагнерівців хоче здійснити теракт в Білорусі, щоб втягнути її у війну
4 Серпня 2023 11:39

Донецький воєнком незаконно нараховував бойові тим, хто не був на фронті

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки