Суспільство

В уряді анонсували запуск е-черги для вантажівок на кордоні з Польщею

5 Грудня 2022 20:03
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прикордонники

Електронна черга для вантажних транспортних засобів запрацює з 12 грудня у пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Безкоштовна інформаційно-комунікаційна система єЧерга дозволить зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключовим завдання системи є розрахунок орієнтовного часу перетину кордону. Це має сприяти перевізникам ефективно планувати рейс.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України становила 710 транспортних засобів, що простяглися на 12 км.

Проєкт «Електронна черга перетину кордону/єЧерга» реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID.


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