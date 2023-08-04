В Україні знову проведуть перевірки укриттів — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував повторні перевірки щодо стану укриттів, аби перевірити чи змінилася ситуація.

Про це прем’єр повідомив під час засідання уряду.

“У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшов понад місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація”, — сказав очільник Кабміну.

Він зауважив, що там, де стан бомбосховищ не змінився, знову будуть кадрові рішення.