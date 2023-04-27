Суспільство

В Україні знову контролюватимуть заборону куріння в кафе та барах

27 Квітня 2023 20:41
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сигарети

Держпродспоживслужба у квітні відновила контроль за дотриманням заборони куріння у приміщеннях кафе, барів і ресторанів.

Про це повідомляють «Укрінформ» та громадська організація «Життя».

У квітні 2023 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України, який визначає перелік підстав для здійснення позапланового державного контролю у сфері антитютюнового законодавства під час воєнного стану.

Зокрема, до цього переліку підстав увійшли:

  • самостійне звернення субʼєкта господарювання;
  • доручення прем’єр-міністра України;
  • звернення фізичної особи.

«Відтепер у Держпродспоживслужби стане більше можливостей притягувати до відповідальності недобросовісних власників кафе, барів та ресторанів, які з тих чи тих причин не стежать за дотриманням антитютюнового законодавства», — розповів головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби Юрій Сахно.

За його словами, у разі порушення антитютюнового законодавства відповідальність для закладів ресторанного господарства за куріння в приміщенні становить від 1 до 10 тисяч гривень за кожне порушення. З 11 липня 2023 року такий штраф становитиме 3000 грн за перше порушення впродовж року та 15 тисяч грн — за кожне наступне.


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