Суспільство

В Україні відбудеться сонячне затемнення: синоптик розповів, о котрій його можна побачити

24 Жовтня 2022 14:58
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космос

На території України 25 жовтня можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення, сонячний диск буде закритий на 47-65%.

Про це повідомив кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич у Facebook.

Як зазначив Кібальчич, у залежності від регіону затемнення можна буде побачити у певний період протягом 20 хвилин.

“25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Максимальна фаза прийдеться на час 13:28 – 13:50 в залежності від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47 – 65%. Для Харкова максимальна фаза очікується близько 13:47 за місцевим часом”, – поділився синоптик.

Як зауважив Кібальчич, на жаль, за прогнозами, в цей день передбачається похмура погода.

“Спостереження за цим астрономічним явищем виявиться ускладненим”, – додав він.


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