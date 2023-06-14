В Україні поранено праву руку Кадирова Адама Делімханова, – росЗМІ

Депутата Держдуми РФ Адама Делімханова поранено на війні в Україні.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на прес-службу Держдуми.

Чеченський ватажок Кадиров заявив, що наразі не може зв’язатися з Делімхановим.

“Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв’язок він не виходить.

Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого брата.

Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти”, – написав Кадиров.

52-річний Адам Делімханов на початку 1990-х торгував автомобілями. За часів Ічкерії, за даними ЗМІ, возив польового командира Салмана Радуєва. З початком другої чеченської війни він перейшов на бік Москви, працюючи у службі безпеки першого президента проросійської Чечні Ахмата Кадирова.

2007 року Делімханова вперше обрали до Держдуми. З того часу він представляє Чечню у нижній палаті російського парламенту.

Деякий час “червона картка” Делімханова навіть знаходилася в базі Інтерполу на запит поліції ОАЕ. При цьому офіційний представник організації в Росії заявив, що на території країни депутата “Єдиної Росії” не заарештовуватимуть, оскільки російські силовики до нього претензій не мають.

За даними спільного розслідування Медіазони та The Scanner Project, Делімханов причетний до вбивства Бориса Нємцова.

У 2022 році президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження Делімханова найвищою нагородою країни – золотою зіркою Героя Росії.