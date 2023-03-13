Суспільство

В Україні близько 7 млн незареєстрованих переселенців, – Верещук

13 Березня 2023 19:46
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переселенці

Щонайменше 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зареєстрували на сьогодні внаслідок розв’язаної Росією війни в Україні.

Про це в інтерв’ю Українському радіо заявила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, кількість незареєстрованих переселенців сягає 7 мільйонів.

“Ми розуміємо, що ухвалення нової стратегії більш ніж актуальне, бо рік війни показав, що наразі чинна стратегія вже не відповідає викликам. Йдеться про півтора мільйона людей-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Сьогодні ми говоримо про щонайменше 5 мільйонів зареєстрованих переселенців, а кількість незареєстрованих статистика оцінює у 7 мільйонів”, – зазначила Верещук.


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