В Тамбовскій області спалахнув пороховий завод, є загиблі

В Тамбовскій області Росії ї загорілась будівля порохового заводу.

Як пишуть росЗМІ, о 14.10 надійшло повідомлення про вибух у будівлі за адресою: місто Котовськ, вулиця Проспект Праці, будинок 23.

“За попередньою інформацією, сталося загоряння в будівлі порохового заводу”, – сказано у повідомленні. Дані про площу пожежі та про те, чи є внаслідок неї постраждалі, уточнюють.

Пізніше в екстрених службах повідомили, що в результаті вибуху і пожежі чотири людини загинули, ще двоє дістали поранення.

Губернатор області заявив, що причиною пожежі став “людський фактор”.